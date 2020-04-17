شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير : أكرم توفيق أول العائدين للأهلي فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي أحمد شوبير أن أكرم توفيق المعار للجونة سيكون أول العائدين للأهلي فى موسم الإنتقالات الصيفية 2020 -2021 ،بعد تألق اللاعب مع فريقه الحالي.

أضاف شوبير فى برنامجه عبر قناة اون تايم سبورت : أكرم توفيق من العناصر التى استقر مسئولو الأهلي على إعادتها بعد رفض التجديد لحسام عاشور وبقاء عمرو السولية و أليو ديانج لاعبى الوسط وإصابة حمدي فتحي و محمد محمود و كريم نيدفيد.

ويحرص رينيه فايلر المدير الفني للأهلي حاليا خلال فترة توقف الدوري ً على متابعة جميع لاعبي الفريق المُعارين من أجل البت في مصيرهم بعد إنتهاء الإعارة .

وشهدت القراءة الأولى في ملف المُعارين ترحيب من رينيه فايلر بالتنسيق مع مجلس إدارة النادي باستعادة محمد عبد المنعم لاعب سموحه لتدعيم الدفاع خاصة وأن عبد المنعم من اللاعبين الواعدين وأصحاب قدرات جيدة تؤهله لأن يكون مدافع قوي في المستقبل كما يرى المدرب السويسري أن أكرم توفيق لديه طاقة جيدة ويمكن أن يفيد الفريق في الوسط والجبهة اليُمنى كما أثنى المدير الفني للأهلي على قدرات محمد شريف بعد نجاحه بشكل واضح في تجربته الإعارة بنادي إنبي خلال الموسم الحالي.