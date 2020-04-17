شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: إلغاء الدورى جريمة وأحمد فتحى مثل عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد بلال نجم الأهلى الأسبق إنه أول من طالب بتقليص عدد الأجانب في الدورى المصرى، مؤكدا أن هذا القرار سيكون مفيد للكرة المصرية.

أكد بلال أن تقليص عدد الأجانب سيمنح الأندية فرصة للتنقيب عن مواهبها في قطاع الناشئين.

أضاف بلال :" القرار لن يؤثر على الأندية خاصة أن الأهلى تعود دائما على اقتناص بطولات أفريقيا بأقل عدد من المحترفين الأجانب" متابعا :" نفس الحال بالنسبة للزمالك في أخر بطولة لأفريقيا حصل عليها بدون محترفين أجانب".

أشار نجم الأهلى الأسبق إلى أن الأندية تستهل دفع الملايين في اللاعيبة الأجانب دون النظر إلى مواهب قطاع الناشين لديها.

وكان اتحاد الكرة السابق، برئاسة هاني أبو ريدة، قرر زيادة عدد اللاعبين الأجانب ليصبح 4 لاعبين، فضلا عن إمكانية قيد لاعب من شمال أفريقيا أو فلسطين أو سوريا كلاعب مصري، على أن يكون ذلك لمدة موسم واحد فقط "الموسم الحال".

Advertisements

وأعلن نادى بيراميدز انتقال أحمد فتحى إلى صفوفه رسميا في صفقة انتقال حر بعد رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء.

وخاض أحمد فتحى الشهير بـ"الجوكر" مع الأهلى 338 مباراة، نجح فى إحراز 24 هدفا وصنع 61 هدفا لصالح المارد الأحمر ، ليصبح الجوكر من أهم اللاعبين فى تاريخ القلعة الحمراء .

وعلى مستوى الألقاب أحرز الجوكر 19 بطولة مع الأحمر بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة.

وبدأ فتحى مسيرته فى النادى الإسماعيلى عام 2002، وفى عام 2007 انتقل الى شيفلد الإنجليزى ثم الأهلى فى نفس العام، وكاظمة الكويتى نهاية عام 2007 أيضا، وعاد الجوكر إلى القلعة الحمراء فى 2013، وقضى فترة قصيرة بنادى هال سيتى الإنجليزى ليعود مرة أخرى للأهلى ثم غادر القلعة الحمراء وانضم لصفوف أم صلال القطرى ثم عاد للأهلى منذ 2015.