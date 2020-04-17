ملف الخميس.. مدرب برشلونة في مصر.. صفقات الزمالك.. وهجوم على النقاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

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"مجبتش حاجة من عندي".. تركي يثير الجدل حول قدوم مدرب برشلونة لمصر

أثار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، الجدل تعقيبا على تصريح كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة.

مدرب برشلونة: كنت على وشك العمل في مصر

صرح كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة بأنه قبل أيام من تدريب الفريق في منتصف الموسم الجاري كان على وشك الانتقال إلى الدوري المصري من أجل خوض تجربة أخرى.

مرتضى منصور: النقاز حصل على دفعة مقدمة من عقده قبل هروبه.. ويستشهد بورقه مزورة

أشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بأن حمدي النقاز حصل على أكثر من 60% من مستحقاته عن موسم 2019-2020 رغم هروبه في شهر نوفمبر الماضي.

كارتيرون يوضح لمصراوي: هل تلقى اتصالات لتدريب الترجي؟

نفى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أن تكون هناك أي اتصالات جمعته بالترجي التونسي من أجل تولى تدريب الفريقي في الموسم المقبل بعد نهاية عقده الحالي.

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إينو يكشف لمصراوي كواليس صورة مشادته مع ميسي بمباراة الأهلي وبرشلونة

حكى معتز إينو لاعب وسط النادي الأهلي السابق، تفاصيل مشادته مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، في مباراة الفريقين الاستعدادية لانطلاق موسم 2009 - 2010.

يويفا يجتمع لمناقشة الخروج من أزمة مباريات الأبطال ويوروباليج المؤجلة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن عقد اجتماعا، الأسبوع المقبل لمناقشة تطورات فيروس كورونا ووضعية المباريات المؤجلة لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

تقارير: الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لمدافع الوداد

زعمت تقارير صحفية مغربية أن نادي الزمالك تقدم بعرض مغري لدى وكيل الدولي المغربي أشرف داري مدافع فريق الوداد البيضاوي المغربي من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مدرب بروميتش: حجازي تعافى من الإصابة.. وجاهز للمشاركة

تحدث سلافين بيليتش، المدير الفني للفريق الأول بنادي وست بروميتش ألبيون، عن موقف أحمد حجازي مدافع الفريق الإنجليزي من الإصابة التي سبق وتعرض لها في أوتار الركبة.

تقارير: بن عيادة يضع شرطًا للانتقال للزمالك

ذكرت تقارير صحفية جزائرية أن حسين بن عيادة الظهير الأيمن لفريق شباب قسنطينة الجزائري، وضع شرطًا من أجل الانتقال لصفوف الزمالك في فترة الانتقالات المقبلة.