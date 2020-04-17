"مجبتش حاجة من عندي".. تركي يثير الجدل حول قدوم مدرب برشلونة لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أثار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، الجدل تعقيبا على تصريح كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة.

وصرح كيكي سيتين، بأنه قبل أيام من تدريب برلونة في منتصف الموسم الجاري كان على وشك الانتقال إلى الدوري المصري من أجل خوض تجربة أخرى.

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وعلق تركي المالك السابق لنادي بيراميدز، عبر صفحته على "فيسبوك": "مجبتش حاجة من عندي".

وأعلن نادي برشلونة تولي سيتين القيادة الفنية للفريق الكالتالوني يوم 13 يناير 2020.

وتولي رينيه فايلر الإدارة الفنية للنادي الأهلي يوم 31 أغسطس 2019، فيما تولي الكرواتي أنتي تشاتشيتش الإدارة الفنية لبيرميدز يوم 27 ديسمبر 2019، وأعلن الزمالك تولي باتريس كارتيرون الإدارة الفنية للزمالك يوم 3 ديسمبر 2019.