مدرب برشلونة: كنت على وشك العمل في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة بأنه قبل أيام من تدريب الفريق في منتصف الموسم الجاري كان على وشك الانتقال إلى الدوري المصري من أجل خوض تجربة أخرى.

وقال كيكي سيتين في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "قبل أيام من اتصال برشلونة بي، كنت على وشك الرحيل من أجل العمل في مصر."

وتابع: "نعم بالطبع تدريب برشلونة شيء يمكن أن يحدث تغيير في مسيرتك بالكامل، يمكن أن أوافق على العمل في برشلونة بالمجان، وفي أي ظروف."

وتولى كيكي سيتين تدريب برشلونة بعد إقالة المدير الفني السابق إرنستو فالفيردي، وبدأ مسيرته مع الفريق في 13 يناير الماضي.