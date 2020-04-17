الرجاء يدخل تحديًا مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
دعا الرجاء البيضاوي المغربي، الأهلي لتحدي الجماهير الذي شارك فيه بعرض أبرز الصور التي شكلها جمهور النادي داخل المدرجات.
وقبل الرجاء البيضاوى الدعوة المقدمة من نادي ريال بيتيس الإسباني ونشر صور علق عليها قائلًا: "أهلا ريال بيتيس.. نتمنى أن تكونوا بخير، نقبل هذا التحدي بكل سعادة، وإليكم بعض مما قام به جمهورنا الشغوف."
وقام الرجاء بترشيح 4 أندية من أجل خوض التحدي، وهي: لاتسيو الإيطالي، أولمبيك مارسيليا الفرنسي، كروزيرو البرازيلي، والأهلي.
وظهرت جماهير الرجاء البيضاوي بصورة مبهرة في الكثير من المناسبات وربما ظهوره المميز يكون دائمًا في مواجهاته مع الوداد في ديربي الدار البيضاء.
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