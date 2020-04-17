مدرب دجلة: الأهلي الأقرب للقب الدوري.. وسأمنح عبدالعاطي فرصة الرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أكد اليوناني نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لوادي دجلة، أن النادي الأهلي هو الأقرب لحصد لقب الدوري المصري.
وأوضح بابافاسيليو، في تصريحات لقناة أون سبورت، أنه من الصعب لنادي الزمالك أن يلحق بالنادي الأهلي في الصدارة.
ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، مبتعدا عن المقاولون صاحب المركز الثاني برصيد 33 نقطة، ثم بيراميدز 32 نقطة، والزمالك رابعا بـ31 نقطة.
وأشار المدير الفني اليوناني، أن فلسفته هي منح اللاعبين فرص الاحتراف، والانتقال لمرحلة أفضل.
وأكمل: "محمد عبدالعاطي لاعب وسط الفريق ربما تكون لديه الفرصة لينتقل لنادي أفضل، ولن أوقفه في حالة تلقيه عرضا".
ونفى المدير الفني لدجلة، أن يكون قد عرضت عليه إدارة النادي تخفيض راتبه.
وأثنى بابافاسيليو على كافة اللاعبين المصريين الذين خاضوا تجارب احترافية في الدوري اليوناني، مؤكدًا أن جميعهم لاعبين على مستوى عالي.
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