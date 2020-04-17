محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:
أشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بأن حمدي النقاز حصل على أكثر من 60% من مستحقاته عن موسم 2019-2020 رغم هروبه في شهر نوفمبر الماضي.
وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك:" عقد النقاز يتضمن حصوله على ملبغ 400 ألف دولار في الموسم خالية من الضرائب، ويتم دفع المبلغ على أربعة أقساط".
وأضاف:" العقد ينص على حصوله على أول دفعة في 1 أغسطس، والثانية في 15 يناير، والثالثة في 1 إبريل، والقسط الرابع في أول يوليو".
وواصل:" حمدي النقاز في الموسم الحالي حصل على قسطين، وهما قسط 1 أغسطس وأيضا منحناه قسط 15 ينايرمقدما، ثم هرب اللاعب في نوفمبر الماضي، فهو حصل على أكثر من 60% من مستحقات هذا الموسم، وأنا الذي لديه حق عنده".
وأكمل:" أي ورقة تنص على حصول اللاعب على مبلغه كل شهر فهي ورقة مزورة، فعقد اللاعب ينض على حصوله على قسط كل 3 شهور".
واختتم:" كيف حصل محامي النقاز على الحكم قبل إعلانه رسميا من الفيفا، فمن أعطاه له في يديه من الفيفا؟".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: النقاز حصل على دفعة مقدمة من عقده قبل هروبه.. ويستشهد بورقه مزورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.