مرتضى منصور: النقاز حصل على دفعة مقدمة من عقده قبل هروبه.. ويستشهد بورقه مزورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

أشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بأن حمدي النقاز حصل على أكثر من 60% من مستحقاته عن موسم 2019-2020 رغم هروبه في شهر نوفمبر الماضي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك:" عقد النقاز يتضمن حصوله على ملبغ 400 ألف دولار في الموسم خالية من الضرائب، ويتم دفع المبلغ على أربعة أقساط".

وأضاف:" العقد ينص على حصوله على أول دفعة في 1 أغسطس، والثانية في 15 يناير، والثالثة في 1 إبريل، والقسط الرابع في أول يوليو".

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وواصل:" حمدي النقاز في الموسم الحالي حصل على قسطين، وهما قسط 1 أغسطس وأيضا منحناه قسط 15 ينايرمقدما، ثم هرب اللاعب في نوفمبر الماضي، فهو حصل على أكثر من 60% من مستحقات هذا الموسم، وأنا الذي لديه حق عنده".

وأكمل:" أي ورقة تنص على حصول اللاعب على مبلغه كل شهر فهي ورقة مزورة، فعقد اللاعب ينض على حصوله على قسط كل 3 شهور".

واختتم:" كيف حصل محامي النقاز على الحكم قبل إعلانه رسميا من الفيفا، فمن أعطاه له في يديه من الفيفا؟".