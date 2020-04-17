محمد صلاح: سببان يمنعان عودة الشناوي للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
قال محمد صلاح، لاعب ومدرب الزمالك الأسبق، إن أحمد الشناوي حارس مرمى فريقه السابق خسر بالرحيل عن القلعة البيضاء.
وكان الشناوي قد انتقل من صفوف الزمالك إلى بيراميدز في صيف 2018.
وأضاف صلاح ـ خلال حلوله ضيفًا ببرنامج البريمو على فضائية تن تقديم الإعلامي إسلام صادق:"هل انضم للمنتخب بعدما غادر الزمالك هل يُشارك أساسيًا في الزمالك كان أساسيًا وينافسه جنش أي لاعب في الزمالك أو الأهلي تسلط عليه الأضواء هو حاليًا لا يلعب ولا أحد يتحدث عنه".
واستعبد صلاح عودة أحمد الشناوي للزمالك مرة أخرى بقوله:"هو ترك الزمالك كما أن الفريق يضم 3 حراس مميزين بالإضافة لحارس شاب مميز فلن يجد مكان بينهم".
وأشاد مدرب الزمالك الأسبق بقدرات محمد عواد:"حارس جيد جدًا وأحيانًا تكون كلاعب موفق وأحيانًا أخرى لا والمدرب قد يريح لاعبًا لمصلحته".
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