هاني شاكر: الزمالك خسر برحيل كهربا والنقاز

قال الفنان هاني شاكر أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الحالي والزمالك سابقا وكذلك الدولي التونسي حمدي النقاز الثنائي خسر الزمالك برحيلهما. وقال هاني شاكر في قناة الزمالك: "زعلت طبعا لما النقاز وكهربا مشيو خاصة أنهم مشيو في وقت صعب ومش عارف ليه الزمالك هان عليهم كدة ولكن هما اللي خسروا الزمالك وشوفنا نجاحات بعدهم". أنهم مشيو في وقت صعب ومش عارف ليه الزمالك هان عليهم كدة ولكن هما اللي خسروا الزمالك وشوفنا نجاحات بعدهم". وعن فيروس كورونا قال: "متفائل إنه هينتهي قبل موسم الحج والموضوع غريب علينا كأنه كابوس بس ان شاء الله بالالتزام بالتعليمات كله هيرجع بشكل طبيعي". قبل موسم الحج والموضوع غريب علينا كأنه كابوس بس ان شاء الله بالالتزام بالتعليمات كله هيرجع بشكل طبيعي". وعن حبه للاعبي الزمالك قال:" بحب فرجاني ساسي وبن شرقي وشيكابالا وطارق حامد وحازم إمام وكلهم رجالة لما الفرقة دلوقتي بتتأخر بهدف بنبقى مطمئنين وعندنا ثقة اننا هنرجع"

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