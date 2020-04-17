هاني شاكر عن انتماء نجله للأهلي: شريف ابني في غفلة من الزمن

كشف الفنان هاني شاكر عن انتماء شريف نجله للأهلي رغم انتمائه هو للزمالك، قائلا "شريف في غفلة من الزمن انتمى للأهلي فهو كبر في الفترة التي سيطر فيها الأهلي على اغلب البطولات تحديدا من 2004". البطولات تحديدا من 2004". وأضاف:"محبتش أجبره على حاجة خاصة أن ده مش اسلوبي". وتابع: "حمادة إمام وألدو وكذلك خالد الغندور وشيكا وحازم إمام كل دول حببوني في الزمالك شيكابالا غزال ماشي بيلعب واللي هيفرق معاه اللياقة شيكا لما بيلعب لا فارق في الفرقة جامد والوردة عمرها ما بتدبل، رغم انه بيحب منير اكتر مني". في الزمالك شيكابالا غزال ماشي بيلعب واللي هيفرق معاه اللياقة شيكا لما بيلعب لا فارق في الفرقة جامد والوردة عمرها ما بتدبل، رغم انه بيحب منير اكتر مني". واختتم حديثه قائلا:" حزين ان الكرة المصرية بدون جمهور اكني بغني في قاعة فاضية"

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