محامي النقاز يؤكد التقدم بشكوى إلى الفيفا ضد رئيس الزمالك

أكد أنيس بن ميم، محامي اللاعب التونسي حمدي النقاز، تقديم شكوى إلى لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن تصريحات مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تجاه الفيفا واتهامه لهم بتلقي الرشاوي.

وقال بن ميم، عبر حسابه الخاص على تويتر، صباح اليوم : "تم توثيق كل تصريحات رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور فيما نسبه من اتهامات بالرشوة للفيفا و غرفة فض المنزعات. سيتم تقديم شكوى

في الغرض الى لجنة الاخلاقيات بالفيفا للنظر في كل هذه التصريحات و الاتهامات" .كان الاتحاد الدولي للعبة قد فرض على الزمالك عقوبة مالية تقدر بـ مليون و 250 ألف دولار، مع إعطاء مهلة للسداد 45 يوم، بسبب عدم تقاضي اللاعب التونسي مستحقاته المتأخرة.