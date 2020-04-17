أكد أنيس بن ميم، محامي اللاعب التونسي حمدي النقاز، تقديم شكوى إلى لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن تصريحات مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تجاه الفيفا واتهامه لهم بتلقي الرشاوي.
وقال بن ميم، عبر حسابه الخاص على تويتر، صباح اليوم : "تم توثيق كل تصريحات رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور فيما نسبه من اتهامات بالرشوة للفيفا و غرفة فض المنزعات. سيتم تقديم شكوىفي الغرض الى لجنة الاخلاقيات بالفيفا للنظر في كل هذه التصريحات و الاتهامات" .
كان الاتحاد الدولي للعبة قد فرض على الزمالك عقوبة مالية تقدر بـ مليون و 250 ألف دولار، مع إعطاء مهلة للسداد 45 يوم، بسبب عدم تقاضي اللاعب التونسي مستحقاته المتأخرة.
كانت هذه تفاصيل خبر محامي النقاز يؤكد التقدم بشكوى إلى الفيفا ضد رئيس الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.