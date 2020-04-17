مرتضى منصور: الهارب حمدي النقاز ليس له أي مستحقات داخل النادي

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الهارب ليس له أي مستحقات داخل النادي، مشيرا إلى أنه حصل عليها قبل أن يرحل بهذا الشكل المفاجئ. وأكد رئيس الزمالك أن النادي وقف بجوار اللاعب في أزمته السابقة مع وكيله السابق نبيل أبو زيد، لكي لا يتم إيقافه، وتم دفع 950 ألف جنية ثم خصمها من مستحقاته وهو يعلم ذلك. وتحدث المستشار مرتضى منصور عن قرار الفيفا موضحا في تصريحاته: " يتبقى في عقده موسم واحد فقط متبقي بـ400 ألف دولار، كيف يتم الحكم لصالحه من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بمبلغ مليون و88 ألف دولار هل هذا قانوني، لا أعلم ماذا فعل النقاز هناك أمور غريبة في الفيفا وتدار بعديد من التساؤلات". في أزمته السابقة مع وكيله السابق نبيل أبو زيد، لكي لا يتم إيقافه، وتم دفع 950 ألف جنية ثم خصمها من مستحقاته وهو يعلم ذلك. وتحدث المستشار مرتضى منصور عن قرار الفيفا موضحا في تصريحاته: " يتبقى في عقده موسم واحد فقط متبقي بـ400 ألف دولار، كيف يتم الحكم لصالحه من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بمبلغ مليون و88 ألف دولار هل هذا قانوني، لا أعلم ماذا فعل النقاز هناك أمور غريبة في الفيفا وتدار بعديد من التساؤلات".

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