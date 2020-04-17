هاني شاكر يهنئ جماهير الزمالك بظهور فضائية الفريق

هنأ الفنان هاني شاكر لجماهير الزمالك في مختلف أنحاء العالم على ظهور قناة نادي الزمالك الذي يعتبرها بمثابة الحلم الذي تحقق.

وقال هاني شاكر في تصريحاته عبر برنامج زملكاوي: "ببارك لجماهير الزمالك العظيمة على ظهور قناة النادي اللي بتشرف وبتواجد فيها لأول مرة".

وأضاف: "شكرا لمجلس إدارة نادي الزمالك الحالي وعلي رأسهم المستشار مرتضى منصور على الحلم الذي حولوه إلى حقيقة".

وعن بدايات حياته قال: "والدي توفى وكنت في ثانوية عامة وأمي أصبحت تقوم بدور الام والاب لسنوات طويلة".

Advertisements

عن حبه للزمالك قال:" تعلمت حب الزمالك من اخويا الكبير ماجد وكنت بروح معاة ماتشات الزمالك وكان بيعشق الزمالك جدا، بالنسبة لي الزمالك حالة في حياتي".

وأوضح هاني شاكر أن دخول البيزنيس والاستثمار في الفن خاصة خلال الفترة الأخيرة

تسبب في هبوطه وانخفاض مستوى الذوق العام خاصة مع تطور وسائل مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت تتيح للجميع فنان أو غير فنان بأن يظهروا ويتداولوا أي أغاني عكس أيام الإف إم التي كنت اعشقها على المستوى الشخصي وكنت براهن إن في غنوة لهاني شاكر هتتذاع مساء وكنت ببلغ صحابي وبقولهم من قبلها.

وعن عدم ظهوره في لبنان بالحفلات كما هو المعتاد قال: "ابتعدت فترة ولكن لبنان ارض جميلة وشعبها جميل وبالطبع سنعود قريبا إن شاء الله".