الأهلي يحدد موقفه بشأن التعاقد مع التونسي حمدي النقاز

استبعد النادي الأهلي التعاقد مع التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق في الموسم الجديد. وقال سيد عبد الحفيظ عبر قناة الأهلي إن النقاز ليس في حسابات الفريق الأحمر Advertisements خاصة مع صعوبة ضم لاعبين أجانب في مركز الظهير الأيمن. خاصة مع صعوبة ضم لاعبين أجانب في مركز الظهير الأيمن. وأشار إلى أن قرار تقليص عدد اللاعبين الأجانب أمر سيضر الكرة المصرية بشكل كبير خاصة على المستوى المالي. المصرية بشكل كبير خاصة على المستوى المالي.

ورحل النقاز عن الزمالك إلى سودوفا الليتواني بعدما فسخ عقده من طرف واحد لعدم تقاضيه مستحقاته وهو ما أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في قرار رسمي خلال الساعات الماضية.



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