جماهير الهلال عن صفقة تاليسكا: شي من الخيال إذا تمت

أشارت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي قد دخل في مفاوضات من أجل ضم اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب خط وسط فريق جوانجزو الصيني، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعزيز خط الوسط الهجومي.

وعلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جماهير الهلال اشادت بالصفقة إذا تمت، فيما رأي البعض أنه من الصعب إنهاءها.

عياد العليوي قال "تحدى وأراهن الجميع وإلى الآن لايوجد أي شيئ رسمي وسأعلنها لكم قريبا

بإذن الله تاليسكا سيرتدي شعار الهلال".حساب أخر لمشجعي الهلال كتب "اللاعب البرازيلي تاليسكا اخبر ادارة فناربخشة بأن انتقاله الى نادي #الهلال السعودي مسألة وقت فقط".



حساب باسم إبرا كتب "ساهم بـ 33 هدف في 28 مُباراة يلعب جناح و خلف المهاجم و غير كذا ممتاز جداً بالفاولات و التسديدات".

اختلف جاسم الدبيكل وقال "تاليسكا يدخل في اهتمامات العالمي وسيرتدي شعار النصر".

أما النينو فكتب أحلامه بالنسبة لفريق الهلال فكتب "جرفينهو او تاليسكا او ادميلسون".

نواف الأسيوي كتب "أنا سعيد في غوانزو ولدي عقد مستمر هنا ومن أجل الوفاء بشروط هذا العقد ، سأبذل قصارى جهدي لفريقي".

عزيز دون "ياجماعة معقولة " تاليسكا " بيجي للهلال، والله شي من الخيال اذا صارت".