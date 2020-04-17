انتقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الفنان بيومي فؤاد والإعلامي إبراهيم فايق بسبب تصريحاتهما بالأمس في إحدى البرامج التلفزيونية.

وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك "اعتذار إبراهيم فايق مرفوض من الأساس".

وأضاف "الزمالك فريق كبير ونرفض أي تجاوز وأطلب من بيومي فؤاد ألا يتحدث عن نادي الزمالك بشكل نهائي".

وتابع على حد وصفه "بيومي فؤاد دمه تقيل وهناك فنانين دمهم خفيف مثل محمد هنيدي". من بيومي فؤاد ألا يتحدث عن نادي الزمالك بشكل نهائي".وتابع على حد وصفه "بيومي فؤاد دمه تقيل وهناك فنانين دمهم خفيف مثل محمد هنيدي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يوجه انتقاداً لاذعاً للفنان بيومي فؤاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.