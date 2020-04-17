سموحة يعلن اقتراب حسام حسن من الانتقال للزمالك

أعلن نادي سموحة عن توصل الزمالك إلى اتفاق لضم حسام حسن لاعب الفريق السكندري خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.
وأكد مصدر داخل نادي سموحة أن الاتفاق مع القلعة البيضاء يشمل حصول الأخير على خدمات اللاعب مقابل انتقال محمد
وأشار المصدر إلى أن الصفقة سيتم الإعلان عنها قريبا بعد اتفاق على المقابل المادي بين الطرفين.
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