اخبار الرياضه

سموحة يعلن اقتراب حسام حسن من الانتقال للزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن نادي سموحة عن توصل الزمالك إلى اتفاق لضم حسام حسن لاعب الفريق السكندري خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.
وأكد مصدر داخل نادي سموحة أن الاتفاق مع القلعة البيضاء يشمل حصول الأخير على خدمات اللاعب مقابل انتقال محمد

عنتر إلى النادي السكندري بالاضافة إلى مبلغا من المال.
وأشار المصدر إلى أن الصفقة سيتم الإعلان عنها قريبا بعد اتفاق على المقابل المادي بين الطرفين.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سموحة يعلن اقتراب حسام حسن من الانتقال للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا