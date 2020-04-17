وكيل بوجبا يكشف وجهة اللاعب المقبلة

تحدث مينو رايولا وكيل الفرنسي بول بوجبا عن الوجهة المقبلة للاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بعدما أكد ناديه على عدم احتياجه لجهوده خلال الموسم المقبل.

ونقلت تقارير إسبانية اليوم الخميس، تصريحات وكيل اللاعب، بأن ريـال مدريد ليس هو الفريق المقبل لبوجبا كما يعتقد الكثيرون.

وأشار رايولا، أن انتقال بوجبا إلى الدوري الفرنسي عبر باريس سان جيرمان هو السيناريو الأقرب، بعدما قدم النادي عرضاً جدياً للحصول على خدمات بوجبا، بالإضافة إلى دخول يوفنتوس الإيطالي على خط المفاوضات.

وتشهد منافسات اللاعب، بأن ريـال مدريد ليس هو الفريق المقبل لبوجبا كما يعتقد الكثيرون.وأشار رايولا، أن انتقال بوجبا إلى الدوري الفرنسي عبر باريس سان جيرمان هو السيناريو الأقرب، بعدما قدم النادي عرضاً جدياً للحصول على خدمات بوجبا، بالإضافة إلى دخول يوفنتوس الإيطالي على خط المفاوضات.وتشهد منافسات الدوري الإنجليزي تعليقاً تاماً بسبب تداعيات الوضع الصحي الراهن، ولم تتحدد بعد أية مواعيد بشكل مبدأي لاستئناف التدريبات.

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