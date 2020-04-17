تبادل ثنائي أهلي جدة والهلال “عمر السومة وكارلوس إدواردو” الكلمات المنمقة عبر الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وكشف “عمر السومة” عن رأيه في العديد من الأمور الهامة المتعلقة بالدوري السعودي، وذلك عبر بث مباشر على حسابه الرسمي، بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، ووجه الجمهور عدد كبير من الأسئلة المهمة للمهاجم الدولي السوري، وكان أبرزها “من هو أفضل لاعب واجهه بالدوري السعودي”.

واختار السومة كارلوس إداوردو كأفضل لاعب محترف واجهه في الدوري السعودي، قائلاً: “البرازيلي كارلوس إدواردو هو أفضل محترف أجنبي واجهته في الدوري السعودي للمحترفين، ففي كل مباراة يلعبها يترك فيها بصمة مع فريقه”.

ويعتبر اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، الهداف التاريخي للاعبين الاجانب على مدار تاريخ نادي الهلال، وكان احد اهم العناصر الأساسية التي ساهمت في تتويج الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي.

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كارلوس إدواردو يرد المجاملة لهداف أهلي جدة “عمر السومة”

ورَدَّ كارلوس إدواردو المجاملة إلى المهاجم الدولي السوري عمر السومة، حيث اختاره كأفضل مهاجم في الدوري السعودية حاليًا مفضلًا إياه عن المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر الذي أكد على تميزه ايضًا.

وانتهز إدواردو فرصة حديثه مع صحيفة “آس آرابيا”، كي يعبر عن وجهة نظره في أفضل مهاجم في الدوري السعودي، بعدما تلقى سؤالاً بعنوان “شاهدت السومة وحمد الله في الملاعب السعودية، أيهما أفضل ومن تفضله بشكل عام؟”.

وأجاب إدواردو: “أنا أحب كليهما، لكل منهما خصائص مختلفة عن الآخر، كلاهما هداف في فريقه، بسبب كل ما حققوه في الدوري السعودي لكنني سأختار السومة مهاجم الأهلي، لكن حمد الله مهاجم ممتاز”.