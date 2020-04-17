ليفربول يتربع على عرش أفضل فريق في العالم، وأتالانتا يزيح ريال مدريد!

تربع ليفربول الإنجليزي على عرش قائمة أفضل فريق في العالم، بفضل نتائجه الرائعة التي حققها في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث لم يخسر سوى مباراة واحدة فقط امام “واتفورد” في الجولة الجولة الـ28.

ويعيش ليفربول موسمًا استثنائيًا، حيث رفع رصيده إلى 82 نقطة، بعد تحقيقه آخر فوز أمام فريق “بورنموث” في الجولة الـ29، محلقًا بأريحية شديدة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 25 نقطة أمام “مانشستر سيتي” أقرب ملاحقيه.

وحافظ ليفربول على موقعه في مقدمة الترتيب العالمي للأندية الصادر عن موقع “football Data base” المختص في بيانات كرة القدم للاتحاد الدولي فيفا، رغم خروجه من دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا على يد “أتلتيكو مدريد” بعد خسارته بمجموع المباراتين (4–2).

ولم يساعد فوز “أتلتيكو مدريد” على ليفربول ذهابًا وإيابًا في دوري أبطال أوروبا، على تواجده ضمن أفضل 5 فرق، بسبب نتائجه السيئة في الدوري المحلي، حيث يقبع في المركز السادس وبفارق 13 نقطة لصالح برشلونة المتصدر.

ويعتبر الفريقين المغمورين “أتالانتا” الإيطالي، و”لايبزيج” الألماني مفاجئة الترتيب العالمي، حيث تقدما على “ريال مدريد“، بفضل تأهلهم إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وتأهل فريق أتالانتا على حساب فالنسيا الإسباني، بعد تحقيقه الفوز بنتيجة (8-4) بمجوع المباراتين، كما تأهل لايبزيج على حساب “توتنهام” الإنجليزي بنتيجة (4-0) بمجموع المباراتين، ويقبع فريق لايبزيج في المركز السابع عالميًا، بينما يأتي أتالانتا بعده مباشرة في المركز الثامن.

ريال مدريد يتراجع للمركز التاسع بسبب نتائجه الأخيرة

وتراجع ريال مدريد بشكل كبير في قائمة ترتيب الأندية على مستوى العالم، بسبب نتائجه المخيبة في الفترة الأخيرة، حيث فقد صدارة الدوري الاسباني لصالح برشلونة بعدما خسر مبارتين على التوالي امام كل من “ليفانتي وريال بيتيس“، بشكل مثير للتعجب.

وانتصفت الهزيمة من مانشستر سيتي خسارة مباراتين الليجا، حيث تلقى ريال مدريد هزيمة قاسية على يد أبناء بيب جوارديولا، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب “سانتياجو برنابيو” في ذهاب دور ثمن النهائي دوري أبطال أوروبا، ليتراجع الفريق الملكي إلى المركز التاسع عالميًا.

إليكم قائمة أفضل 10 أندية حول العالم بعد انتصاف شهر أبريل 2020

المركز الأول: ليفربول، عدد النقاط 2023.

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المركز الثاني: بايرن ميونخ، عدد النقاط 2006.

المركز الثالث: مانشستر سيتي، عدد النقاط 1951.

المركز الرابع: برشلونة، عدد النقاط 1939.

المركز الخامس: باريس سان جيرمان، عدد النقاط 1927.

المركز السادس: يوفنتوس، عدد النقاط 1896.

المركز السابع: لايبزيج، عدد النقاط 1882.

المركز الثامن: أتالانتا، عدد النقاط 1886.

المركز التاسع: ريال مدريد، عدد النقاط 1866.

المركز العاشر: أتلتيكو مدريد، عدد النقاط 1862.