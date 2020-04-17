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الامارات | البرازيلي سكولاري مطلوب في الإمارات والصين

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معاذ كمبال - أبوظبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات المدرب البرازيلي الشهير، لويز فيليبي سكولاري، الفائز بكأس العالم لكرة القدم مع «السامبا» سنة 2002، أحد الخيارات المطروحة في الوقت الحالي إلى جانب الأسماء التي تم تداولها في الفترة السابقة لقيادة المنتخب الوطني خلفاً للصربي إيفان يوفانوفيتش.

وجاء ذلك بحسب ما أعلنه وكيل المدرب، خورخي ماتشادو، في تصريحات لقناة «فوكس سبورت»، حيث أكد أن سكولاري بين أسماء أخرى مطروحة، منها مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري، والكرواتي زوران ماميتش، المدرب السابق لفريق العين.

وقال ماتشادو: «حصل سكولاري على عروض من الإمارات والصين، والمفاوضات وصلت لمرحلة متقدمة»، من دون تحديد أي وجهة اختارها المدرب البالغ من العمر 71 سنة.

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وقال ماتشادو إن الظروف التي يمر بها العالم حالياً بسبب تفشي فيروس من الأسباب التي أخرت الحسم في مستقبل المدرب، لكنه شدد على أن وجهته المقبلة هي آسيا.

وكشف أن سكولاري كان قريباً من تولي تدريب فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، وقال: «كنا على وشك التعاقد لكن المحادثات لم تتطور بسبب الفريق الأرجنتيني بعد أن فشلت الجهة التي كانت تفاوضنا في الفوز بانتخابات النادي، وبعد ذلك انهارت المفاوضات».

ولدى المدرب المخضرم تجربة كبيرة في المنطقة الخليجية، إذ درب العديد من الأندية والكويتية، كما قاد الكويت للقب كأس الخليج 1990، وعالمياً تولى تدريب البرازيل والبرتغال، ونادي تشلسي الإنجليزي وجريمو البرازيلي وبونيودكور الاوزبكي. ومن إنجازاته فوزه بأبطال آسيا مع غوانزهو الصيني سنة 2015.

- وكيل المدرب أكد أن وجهة فيليبي سكولاري المقبلة ستكون آسيا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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