الامارات | عبدالله الشراري يسعى لتنظيم بطولة «الضغط الحر» عن بعد

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله الشراري يسعى لتنظيم بطولة «الضغط الحر» عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى لاعب المنتخب الوطني، وحامل ذهبية العرب بمصارعة الذراعين، عبدالله الشراري، إلى تنظيم النسخة الأولى لبطولة القوة (الضغط الحر)، عن بعد، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العربي، كمبادرة منه لدعم مبادرة «خلك في البيت».

وأكد الشراري لـ«الإمارات اليوم» أنه يتطلع لتكون انطلاقتها من الإمارات، وبمشاركة عربية واسعة.