الامارات | تحالف من 9 أندية إنجليزية يضغط لإنهاء الموسم في 30 يونيو

شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف من 9 أندية إنجليزية يضغط لإنهاء الموسم في 30 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «ميرور» الإنجليزية أن تسعة أندية، في الدوري الإنجليزي الممتاز، شكلت ما يشبه قوة ضغط من أجل دفع رابطة الدوري واتحاد الكرة الإنجليزي إلى اتخاذ قرار عاجل وسريع، بإنهاء الموسم الحالي للدوري قبل 30 يونيو المقبل.

وقالت الصحيفة إن الأندية التسعة البارزة ناقشت بشكل سري كل السيناريوهات المحتملة للدوري المتوقف، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس «كورونا»، ونسقت مع الأندية الأخرى. ووصلت إلى قرار حاسم ونهائي ستقوم بعرضه في اجتماع الرابطة المقرر اليوم.

ويسعى ممثلو هذه الأندية إلى وضع حد لمسألة الانتظار، التي تسبب لهم خسائر مالية كبيرة شهرياً، كما أنهم غير راغبين تماماً في اللعب خلال فترة الصيف، بحكم تداخل الموسم الحالي مع المقبل. وقالت «ميرور» إن لديهم خطة بإقامة المباريات المتبقية، على أن تنتهي قبل 30 يونيو، خصوصاً أن بين تسع إلى 10 مباريات متبقية فقط لكل الأندية.

ولم تكشف الصحيفة عن التفاصيل كاملة لهذه الخطة، لكنها أشارت - بحسب مصادرها - إلى أنها قد تعني اللعب من دون جمهور، وأن تمنح ليفربول فرصة تحقيق اللقب من خلال إنهاء الموسم، إلى جانب تحديد المراكز الأوروبية، وكذلك الأندية الهابطة.

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ومن الأسباب التي تدفع الأندية إلى إنهاء الموسم بأي طريقة، قضية عقود اللاعبين التي تنتهي في 30 يونيو، حيث لا تريد خسارة أموال طائلة بسبب هذا الأمر، بجانب عقود رعاية وإعلانات مرتبطة بهذه العقود وبمباريات الدوري، وتريد تقليل الخسائر إلى أقل مستوى ممكن. وكشفت الصحيفة أن 80 لاعباً من المستوى الأول ستنتهي عقودهم بنهاية يونيو المقبل، ما يشكل مشكلة حقيقية لمعظم الأندية الإنجليزية، خصوصاً أن الاتحاد الدولي لكرة القدم رفض التدخل في هذا الجانب لمصلحة الأندية، وقرر السماح بتمديد تلقائي للعقود من دون الحسم في نقاط كثيرة. ويشكل التوقف الحالي والضبابية، التي تحيط بالموسم الحالي للدوري الإنجليزي مشكلة كبيرة لكل الأندية، لأنها لا تستطيع القيام بأي شيء، سواء من حيث عقود اللاعبين، أو التعاقدات الجديدة، أو عقود الشركات الراعية من دون قرار حاسم من اتحاد الكرة الإنجليزي والرابطة.

- الأندية تريد قراراً حاسماً بالنسبة للدوري، لحسم التعاقدات ومعاملاتها مع الشركات الراعية.

- 80

لاعباً من المستوى الأول في أندية الدوري الممتاز ستنتهي عقودهم في 30 يونيو المقبل.