الامارات | 5 أرقام صادمة تهز عرش كورنادو أفضل لاعب في الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام صادمة تهز عرش كورنادو أفضل لاعب في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقل نجم فريق الشارقة وصانع ألعابه، البرازيلي إيغور كورنادو، من قمة النجومية في الموسم الماضي، بعد أن قاد «الملك» لتحقيق درع دوري الخليج العربي للمرة الأولى منذ 1996، إلى التواري عن الأنظار في الموسم الجاري، وهو ما تؤكده خمسة أرقام صادمة، هزت عرش النجم الأول في الشارقة، الذي عانى بسبب كثرة الإصابات.

واستحق كورنادو الحصول على لقب أفضل لاعب أجنبي في دوري الخليج العربي، في الموسم الماضي، بعدما شارك في جميع مبارياته في الدوري، البالغة 26 مباراة، بمجموع 2338 دقيقة، وهو ثاني أكثر لاعبي الشارقة لعباً، بعد الحارس عادل الحوسني.

وسدد إيغور تسع ركلات جزاء، أحرز منها ثمانية أهداف، وأهدر واحدة فقط، وسجل 17 هدفاً، وصنع 26 هدفاً من إجمالي أهداف الشارقة الـ57 حتى الجولة 26.

في المقابل، شهد الموسم الحالي تراجعاً كبيراً في أرقامه، إذ غاب عن ثماني مباريات بداعي الإصابات المختلفة التي تعرض لها، بعدما شارك في 11 مباراة، بمعدل 871 دقيقة.

أما الرقم الثاني فهو إحرازه سبعة أهداف فقط، ليحتل المركز السابع في لائحة هدافي الدوري، بفارق كبير عن المتصدر، لاعب العين، التوغولي لابا كودجو، الذي أحرز 18 هدفاً، بينما جاءت أهداف كورنادو بواقع ستة بالقدم اليمنى، وهدف واحد بالرأس، كما جاءت خمسة أهداف من داخل منطقة الجزاء، وهدفان من خارج المنطقة، وأحرز هدفاً واحداً من ركلة جزاء، بمعدل بلغ هدفاً كل 124.4 دقيقة.

وفي الوقت الذي كان فيه كورنادو الأكثر صناعة للأهداف في الموسم الماضي، تراجع بشكل كبير في الموسم الحالي، بعدما صنع ستة أهداف فقط، إذ جاء رابعاً في قائمة يتصدرها لاعب العين بندر الأحبابي بـ12 هدفاً، ثم لاعب النصر، الهولندي براندلي كواس، بثمانية أهداف، ولاعب الظفرة خالد باوزير بسبعة أهداف.

أما الرقم الرابع الصادم فكان خروجه من قائمة أفضل 10 لاعبين صناعة للفرص في الدوري، والتي بلغت 27 فرصة محققة مررها لزملائه، في المقابل يتصدر لائحة الأكثر صناعة للفرص في الدوري، لاعب العين، المجري جوجاك، الذي صنع 57 فرصة محققة، وثانياً لاعب الجزيرة عمر عبدالرحمن (46 فرصة)، ثم لاعب العين بندر الأحبابي (44 فرصة).

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ولم تقتصر معاناة كورنادو على مستوى أرقامه في الدوري، بل تلقى صدمة جديدة، بعدما أعلن موقع «ترانسفير ماركت» المختص بسوق انتقالات اللاعبين، والقيم السوقية للاعبين في العالم، أن قيمته السوقية تراجعت من ستة ملايين يورو إلى 4.8 ملايين يورو، وهي أقل قيمة يصل إليها منذ أن كان لاعباً في باليرمو الإيطالي.

الأرقام الـ 5

- غاب 8 مباريات عن الشارقة.

- أحرز 7 أهداف فقط.

- صنع 6 أهداف فقط.

- خرج من قائمة أفضل 10 لاعبين صناعة للفرص.

- خسر 1.2 مليون يورو من قيمته السوقية.