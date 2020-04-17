الامارات | مشجعو نيوكاسل ينتظرون الاستثمار السعودي للتخلص من المالك الحالي

شكرا لقرائتكم خبر عن مشجعو نيوكاسل ينتظرون الاستثمار السعودي للتخلص من المالك الحالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع مشجعو نيوكاسل يونايتد الإنجليزي إلى إنجاز صفقة الاستثمار السعودي في النادي، التي تقدرها وسائل إعلام إنجليزية، بينها «ميرور» و«ذي صن»، بـ377 مليون دولار، ممولة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وذلك من أجل أن يتخلصوا من المالك الحالي للنادي، عملاق البيع بالتجزئة مايك أشلي.

وتتهم رابطة مشجعي النادي أشلي بعدم الاهتمام بالنادي، والتعنت في الإنفاق على التعاقدات، ما جعل النادي العريق يعاني بين الصعود والهبوط.

ولم يحظ أشلي بشعبية كبرى في 13 عاماً على رأس النادي الشمالي، القريب جغرافياً من اسكتلندا، والذي كان قد اشتراه مقابل 134 مليون دولار سنة 2007. وبحسب تقارير، سيموّل صندوق الاستثمارات العامة السعودي 80% من الصفقة، فيما توفر ستايفلي 10%، على غرار الشقيقين الثريين ديفيد وسايمون روبن.

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ولطالما عبّرت «تون آرمي» (جماهير النادي) عن سخطها من محاولات أشلي الاستفادة من حصة النقل التلفزيوني، مقابل استثماره الضئيل، وقلة حماسته لتحسين مستوى الفريق على أرض الملعب.

وقال متحدث باسم مجموعة رابطة المشجعين في تصريح صحافي «تم رفع لافتة شهيرة قبل بضع سنوات، كُتب عليها (لا نطلب فريقاً يحقق الانتصارات، نطلب فريقاً يحاول). في السنوات الـ13 الأخيرة لم يكن لدينا فريق يحاول».

وتابع «تحت قيادته (أشلي) لم يكن هناك أي طموح، أو أمل. وجود (الكيان الرياضي) من أجل البقاء، ولا شيء أكثر من ذلك».