الامارات | الاتحاد الدولي للترايثلون يُشيد بالمبادرة الإماراتية للتدريب عن بُعد

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للترايثلون يُشيد بالمبادرة الإماراتية للتدريب عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت جمعية الإمارات للترايثلون أن المبادرة التي أطلقتها أخيراً للتدريب الافتراضي عن بُعد، لقيت إشادة من الاتحاد الدولي للترايثلون، خصوصاً أن المبادرة الاجتماعية الرياضية هدفها المحافظة على اللياقة البدنية والفنية استعداداً لعودة النشاط، بمشاركة رياضيين من مختلف الدول العربية، مشيرة إلى أن المبادرة شهدت إقبالاً كبيراً خلال فترة البقاء في المنزل للوقاية من تفشي وباء «كورونا».

وقالت الجمعية في بيان: «أثنت رئيسة الاتحاد الدولي للترايثلون ماري سول كسادو خلال الاجتماع الذي عقد أول من أمس عبر الاتصال المرئي مع رؤساء اتحادات الترايثلون الآسيوية، على ما تقوم به جمعية الإمارات للترايثلون ومشاركتها المجتمعية الفعالة في ظل الظروف الحالية، كما أشادت بتميز دولة الإمارات في استضافة بطولة العالم للترايثلون التي أقيمت لخمسة أعوام على التوالي في إمارة أبوظبي، وأنها متطلعة إلى تحديد التاريخ الجديد للبطولة في نسختها السادسة بعد انتهاء هذه الأزمة».

وأضافت الجمعية: «قدمت رئيسة الاتحاد الدولي شرحاً عن آخر المستجدات في الاتحاد الدولي للعبة، وتطرقت إلى كيفية إدارة الأزمة الراهنة، وعن الخطط المستقبلية بعد انتهاء الأزمة وعودة النشاط من جديد».

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من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للترايثلون رئيس اتحاد غرب آسيا، خالد الفهيم، إن «هدف الاجتماع هو التعرف الى جهود الاتحادات في كيفية إدارة هذه الأزمة، وتقديم المقترحات التي من شأنها المحافظة على لياقة اللاعبين، وحثهم على الاستمرار في ممارسة الرياضة خلال فترة توقف الأنشطة وحظر التجول في معظم الدول».

وأوضح أن «رئيسة الاتحاد الدولي أجابت عن العديد من الاستفسارات التي وجهها رؤساء الاتحادات المشاركة، وتم تبادل الآراء ووجهات النظر واستعراض أهم المقترحات الجديدة في كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة بما يضمن الاستمرار في تطوير اللعبة ونشرها، خصوصاً بعد ظهور مؤشرات لاستمرار تعليق الأنشطة الجماعية خلال الأشهر المقبلة».

وختم «جمعية الإمارات للترايثلون مستمرة في تقديم المبادرات المجتمعية لخدمة لاعبي الترايثلون والرياضات الأخرى».