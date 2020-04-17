الامارات | صالح سلطان يتحول إلى الملاكمة في الحجر المنزلي

شكرا لقرائتكم خبر عن صالح سلطان يتحول إلى الملاكمة في الحجر المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر صانع ألعاب المنتخب الوطني، وفريق النصر لكرة السلة، صالح سلطان، شريط فيديو على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، وهو يتدرب على أجهزة خاصة بالملاكمين، كما ارتدى القفازات الخاصة بممارسة هذه الرياضة. وأضاف سلطان هذه الأجهزة إلى المعدات الرياضية في منزله، التي عادة ما يلجأ إليها للحفاظ على لياقته البدنية، إذ يعد أحد أكثر لاعبي السلة ثباتاً في مستوياته على الصعيدين البدني والفني، على مدار الموسمين الأخيرين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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