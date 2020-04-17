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الامارات | صالح سلطان يتحول إلى الملاكمة في الحجر المنزلي

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر صانع ألعاب المنتخب الوطني، وفريق النصر لكرة السلة، صالح سلطان، شريط فيديو على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، وهو يتدرب على أجهزة خاصة بالملاكمين، كما ارتدى القفازات الخاصة بممارسة هذه . وأضاف سلطان هذه الأجهزة إلى المعدات في منزله، التي عادة ما يلجأ إليها للحفاظ على لياقته البدنية، إذ يعد أحد أكثر لاعبي السلة ثباتاً في مستوياته على الصعيدين البدني والفني، على مدار الموسمين الأخيرين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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