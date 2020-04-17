الامارات | 42 لاعباً ومشجعاً في «تحدي النجوم» لكرة القدم الافتراضية اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن 42 لاعباً ومشجعاً في «تحدي النجوم» لكرة القدم الافتراضية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في السادسة من مساء اليوم بطولة «تحدي النجوم» لكرة القدم الافتراضية، التي تنظمها رابطة المحترفين الإماراتية بمشاركة 42 لاعباً ومشجعاً يمثلون أندية دوري الخليج العربي الـ14، وتستمر حتى بعد غدٍ.

وقالت رابطة المحترفين في بيان أمس: «سيتمكن المتابعون من مشاهدة بث حي لمجريات البطولة مع التعليق العربي عبر قناة رابطة المحترفين على منصة (Twitch)، التي يمكن الوصول إليها عبر الرابط

twitch.tv/‏arabiangulfleague».

وأضافت «يتنافس المشاركون بالبطولة في اللقب من خلال سلسلة من المواجهات على لعبة فيفا 20، وتجرى بنظام Best of three، حيث يتواجه كل خصمين في ثلاث مباريات متتالية، ويتأهل الفائز بمباراتين من أصل الثلاثة للمرحلة التالية».

وذكرت الرابطة أن كل نادٍ من أندية دوري الخليج العربي سيمثله في البطولة لاعبان ومشجع، وفق القائمة التالية:

قائمة المشاركين

-شباب الأهلي: اللاعبان عادل وجدان وحارب عبدالله سهيل، والمشجع خالد علي حسن.

-الشارقة: اللاعبان إيغور كورونادو وماجد سرور، والمشجع عمر عبدالله الشامسي.

-العين: اللاعبان عمر ياسين وأنجيلو كويلهو (ناني)، والمشجع سلطان عبود.

-الوحدة: اللاعبان ماجد عبدالله وطحنون الزعابي، والمشجع أحمد حسن.

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-الجزيرة: اللاعبان عبدالله رمضان وزايد العامري، والمشجع علي أحمد.

-النصر: اللاعبان استيبان بافيز ومحمد المازمي، والمشجع نواف.

-الوصل: اللاعبان عبدالله الشامسي وعلي صالح، والمشجع راشد الدوخي.

-بني ياس: اللاعبان بدر الشبيبي وأحمد شحدة أبوناموس، والمشجع سلطان المري.

-الظفرة: اللاعبان محمد سيف وجواو بيدرو، والمشجع عبدالرحمن البشر.

-عجمان: اللاعبان حمد الزعابي وحسين عبدالرحمن، والمشجع راشد محمد.

-اتحاد كلباء: اللاعبان عبدالسلام محمد وعبدالله البلوشي، والمشجع هيثم الدرمكي.

-الفجيرة: اللاعبان عبدالله التميمي وأحمد موسى، والمشجع عامر الكعبي.

-حتا: اللاعبان جوسيه كليلتون ونيلتون ميرا، والمشجع علي مرزوق.

-خورفكان: اللاعبان عيسى العتيبة وفيصل المطروشي، والمشجع محمد خلفان.