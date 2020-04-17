الامارات | منصور الحربي يستعين بأشقائه للتدريب بالكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور الحربي يستعين بأشقائه للتدريب بالكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعان لاعب الوحدة، منصور الحربي، بأشقائه للتدريب بالكرة في حديقة منزله خلال الحجر المنزلي، بسبب فيروس كورونا، دون أن يكتفي اللاعب فقط بتدريبات اللياقة البدنية وفق البرنامج الذي أعده الطاقم الفني للنادي، للحفاظ على لياقته البدنية والفنية أيضاً.

وتحولت ساحة منزل «الحربي»، بحسب ما قال لموقع نادي الوحدة، إلى ملعب كرة قدم، تقام خلاله العديد من المنافسات التي يحرص على متابعتها بقية أفراد الأسرة.