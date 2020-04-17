الامارات | المدفع: سياسة الإدارة الجديدة للشارقة «الاستماع للجميع»

شكرا لقرائتكم خبر عن المدفع: سياسة الإدارة الجديدة للشارقة «الاستماع للجميع» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة علي سالم المدفع، أن سياسة مجلس الإدارة الجديد للنادي ستعتمد بشكل كبير على الشفافية والجماعية والانفتاح على جميع الآراء دون حجر أو إقصاء، وأنهم سيفتحون منصات تتيح لهم التواصل والاستماع للجميع لما فيه خير نادي الشارقة والرياضة في الإمارة والدولة، مؤكداً أنهم لن ينفردوا بالرأي أو القرار، على حد تعبيره.

وقال علي سالم المدفع في تصريحات للمركز الإعلامي بنادي الشارقة في أول تصريح له عقب تعيينه في المنصب الجديد: «لسنا في عجلة من أمرنا وسندرس كل الخيارات الإدارية والفنية بتأنٍ وروية، وسنتخذ من القرارات ما يصب في مصلحة الكيان الشرقاوي ويدعم مسيرة البطولات التي نعمل مع الجميع على تحقيقها لزيادة رصيد النادي».

وتابع المدفع «أتمنى أن نكون عند حسن ظن صاحب السمو حاكم الشارقة، وأشكر مجلس الشارقة الرياضي على دعم الأندية، كما أشكر مجلس الإدارة السابق على الجهود الكبيرة التي بذلوها على مستوى جميع الألعاب والتي توجت بفوز فريق كرة القدم ببطولة الدوري والسوبر».