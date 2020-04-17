الامارات | بني ياس يعلن إطلاق بطولة الإمارات للألعاب الرياضية الإلكترونية

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يعلن إطلاق بطولة الإمارات للألعاب الرياضية الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي بني ياس الرياضي الثقافي، أمس، إطلاق بطولة الإمارات للألعاب الرياضية الإلكترونية، التي تنطلق منافساتها غداً وتستمر شهراً كاملاً، وذلك بالتعاون مع شركة « Go Gamer»، ومقرها دبي، في خطوة لخلق المزيد من أجواء الترفيه خلال فترة الحجر المنزلي الحالية لمكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.

ولن تقتصر البطولة على الإمارات وإنما تمتد لتشمل جميع دول الشرق الأوسط كمرحلة أولى، بينما سيتم مزج الألعاب الإلكترونية مع التدريبات البدنية، التي سيجبر الطرف الخاسر في المباريات على أدائها، من بينها تمارين الضغط (بوش آب - push ups).

وسيكون التسجيل مجانياً في البطولة عبر روابط سيتم نشرها في الحسابات الرسمية للنادي خلال الساعات المقبلة.

وسيجب على كل مشارك التسجيل باستخدام بريد إلكتروني فعال، بجانب رقم هاتف، بالإضافة للتدقيق في تاريخ ميلاده الحقيقي من خلال بطاقة الهوية، كما سيتعين على الأطفال الاستعانة بأحد الأبوين لإكمال مراحل التسجيل التي لن تحتاج أكثر من خمس دقائق، يتم بعدها تفعيل حساب المشترك.

وقال رئيس اللجنة الاستراتيجية بنادي بني ياس الرياضي الثقافي، عبدالرحمن المنصوري، خلال مؤتمر صحافي عن بعد نظم أمس، إن البطولة موجهة لجميع الأعمار والفئات، وإن فترة المسابقات ستكون محدودة بزمن لتفادي الإدمان عليها، كما أشار إلى أنهم قاموا بمراعاة الجانب البدني خلال وقت الألعاب، إذ يجب على الطرف الخاسر أن يقوم بأكبر عدد من التدريبات البدنية، من بينها تمارين الضغط خلال 30 ثانية حتى يحصل على نقاط أعلى من الطرف الآخر.

وقال المنصوري في رد على سؤال لـ«الإمارات اليوم» عن قيمة الجوائز المرصودة للفائزين، إن اللجنة خصصت العديد من الجوائز القيمة التي سيحصل عليها من يجمع أكبر عدد من النقاط. وأوضح: «هنالك جوائز متنوعة، من بينها كوبونات اشتراك وأخرى مقدمة من شركة فيزا، فيما ستكون هناك مفاجآت ستعلن في وقتها».

وحول الرسائل العالمية السابقة التي أوصت بضرورة مكافحة إدمان الألعاب الإلكترونية، أوضح رئيس اللجنة الاستراتيجية بالنادي، أن بعض الأشياء تكون لها أضرار جانبية، لكن إذا ما استغلت بالطريقة الصحيحة فسيكون لها منافع مهمة، وقال: «منذ أسبوعين أطلقت منظمة الصحة العالمية مبادرة مع كبرى مؤسسات الألعاب الإلكترونية من أجل المساهمة في إيجاد حلول ترفيهية خلال الحجر المنزلي الحالي».

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في المقابل، أكد مدير شركة «go gamers» في الإمارات، الشريك لنادي بني ياس في إطلاق البطولة، ألين قانت، خلال مشاركته في المؤتمر، أن مؤسسته حريصة على الاسهام في تعزيز الجهود الوطنية المختلفة، الهادفة إلى نشر مفاهيم الوقاية والسلامة العامة، خصوصاً في ظل الظروف الحالية، وأن البطولة منصة ذكية لممارسة الألعاب والتمارين عن بعد دون الحاجة للتواجد الجسدي في الميدان، وتجنب التجمعات، وفي الوقت نفسه ممارسة رياضة وفق أعلى المعايير.

وأوضح أن المنصة قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من المشاركين، وقال: نعمل مع نادي بني ياس على أن تخرج البطولة بالصورة المثلى لتحقيق هذه الأهداف التي تعزز من جهود المجتمع في دعم توجهات الإمارات الرامية إلى حفظ صحة الأفراد، وفي الوقت نفسه الإبقاء على إنتاجيتهم المجتمعية وممارسة أعمالهم ومواهبهم عن بعد.

«فيفا 20» و«ببجي» و«فورت نايت» أبرز الألعاب

سيتنافس المشاركون في بطولة الإمارات للألعاب الرياضية الإلكترونية في أكثر من 13 لعبة إلكترونية، تتقدمها لعبة «فيفا 20» الخاصة بعشاق كرة القدم، والتي تعتبر الأحدث في الفترة الراهنة ضمن الألعاب الإلكترونية الخاصة بكرة القدم.

وستكون هنالك كذلك ضمن الألعاب المختلفة في البطولة الألعاب القتالية، التي تتصدرها لعبتا «ببجي» و«فورت نايت»، وهما لعبتان ذائعتا الصيت في العالم، وسيتم احتساب الفائزين من خلال معدل تراكمي للنقاط التي يحصل عليها كل مشترك خلال المنافسات الإلكترونية المختلفة.

عبدالرحمن المنصوري:

- سيجب على الخاسرين في البطولة أداء تمارين الضغط (بوش آب)، لإضفاء تدريبات بدنية في ظل الحجر المنزلي.

- خصص النادي جوائز قيمة للفائزين، والتسجيل يبدأ خلال ساعات، ومفتوح أمام مختلف الأعمار.