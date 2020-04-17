شكرا لقرائتكم محمد صلاح: لا يوجد أزمة في هذا المركز بالدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب محمد صلاح نجم الزمالك أن مركز الظهير الأيمن في بطولة الدوري المصري لا يوجد به أزمة لتواجد أكثر من لاعب مميز في هذا المركز

وأضاف مدرب الزمالك السابق في تصريحات خاصة تلفزيونية أن الدوري المصري يتواجد به أكثر من لاعب مميز في الظهير الأيمن مثل محمد هاني ورجب بكار وأحمد فتحي وحازم إمام .

وأشار إلى أن هناك ناشئين قادمين بقوة في هذا المركز ولسنا في حاجة إلى جلب ظهير أيمن أجنبي ولابد من الإستفادة من لاعبينا والإعتماد عليهم.