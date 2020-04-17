شكرا لقرائتكم محمد صلاح يُعلق على رحيل الشناوي عن الزمالك ومستوى عواد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال محمد صلاح نجم الزمالك أن رحيل أحمد الشناوي حارس المرمى أثر بالسلب على آداءه وكان سبب كبير في عدم إنضمامه للمنتخب .
وأضاف صلاح في تصريحات إنتقال الشناوي لبيراميدز سبب كبير لعدم تواجده مع المنتخب نظراً لعقلة مشاركتة وجلوسه على مقاعد البدلاء كثيراً .
وأكمل أن هُناك حارس قوي وصاعد بسرعة الصاروخ "محمد عواد" أتمنى أن يستمر في الزمالك وله مستقبل مميز في السنوات القادمة .
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