شكرا لقرائتكم محمد صلاح يُعلق على رحيل الشناوي عن الزمالك ومستوى عواد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد صلاح نجم الزمالك أن رحيل أحمد الشناوي حارس المرمى أثر بالسلب على آداءه وكان سبب كبير في عدم إنضمامه للمنتخب .

وأضاف صلاح في تصريحات إنتقال الشناوي لبيراميدز سبب كبير لعدم تواجده مع المنتخب نظراً لعقلة مشاركتة وجلوسه على مقاعد البدلاء كثيراً .

وأكمل أن هُناك حارس قوي وصاعد بسرعة الصاروخ "محمد عواد" أتمنى أن يستمر في الزمالك وله مستقبل مميز في السنوات القادمة .