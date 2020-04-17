شكرا لقرائتكم هاني شاكر: ماجد أخويا سبب زملكاويتي وكان بيرفعني على كتفه علشان نشجع في الاستاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية ، أنه تعلم حب نادي الزمالك من شقيقه الكبير ماجد ، مشيراً إلي أنه يعشق الفريق الأبيض منذ الصغر وحريص دائماً علي مشاهدة مبارياته .

وقال هاني شاكر في تصريحات لقناة نادي الزمالك ، "ماجد أخويا كان بيرفعني على كتفه طول ماتشات الزمالك في الاستاد علشان نشجع الفريق في مبارياته "، موجهاً الشكر إلي رئيس نادي الزمالك ولاعبي الأبيض بعد ما تمكنوا في إسعاد الجماهير في الفترة الماضية.

واضاف هاني شاكر، أن والدته هي من تولت أموره خاصة بعد وفاة والده وهو في مرحلة الثانوية العامة ، موضحا " أمي كانت ولي أمري لحد 21 سنة بعد وفاة والدي وأبويا مات وانا في الثانوية وأمي بقت بعدها كل حياتي".

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وصرح شاكر ، :” اتولدت في القاهرة وجدود والدتي من الشام ووالدي من كفر الزيات، وكان يوجد زمان في المنازل بيانو".

وواصل:”والدي كان بيعزف بيانو، من طفولتي شعروا أن ميولي ولعبي كلها كانت للأغاني".

وأوضح هاني شاكر ، أن عبد الحليم حافظ حضر له حفلتين قبل وفاته ، وحرص علي الغناء معه أغنية "كده برده يا قمر " ، مؤكداً أنه يعتبر العندليب الأسمر الهرم الرابع .