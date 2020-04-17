شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: كارتيرون نفى اتفاقه مع الترجى وعاوز يجدد للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك الحالى ينتهى عقده مع الأبيض في يونيو المقبل.

وكشف أحمد شوبير خلال برنامجه "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: أن كارتيرون نفى كل التقارير التي أكدت أنه اتفق مع الترجى التونسى على قيادته الموسم المقبل، مؤكدا أنه ينتظر الزمالك الذى يضعه في المقام الأول بالتجديد.

وعن الأهلى قال أحمد شوبير، إن رينيه فايلر مدرب الأهلى حدد طلباته في الصفقات المقبل ويحتاج لمدافع وجناح ومهاجم جديد، بعد صعوبة عودة وليد أزارو.

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وكشف شوبير: أن الأهلى لن يضم حراس جدد بعد رحيل شريف إكرامى والإبقاء على الثلاثى محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير.

وأوضح أحمد شوبير، أن فايلر محتاج مدافع جديد مع الموجودين وعينه على أحمد حجازى ولا غيره، وهو يجد منافسة قوية مع بيراميدز االذى يرغب في ضمه، وعن خط الوسط المدافع الأهلى مش محتاج خاصة بعد تأكد عودة أكرم توفيق مع أليو ديانج وعمرو السولية وحمدى فتحى الذى سيعود للملاعب 1 مايو المقبل.

وعن وليد أزارو، قال أحمد شوبير: فرصة أزارو صعبة جدا أولا لطريقة لعبه التي تحدث عنها فايلر بالإضافة لعدد الأجانب الذى سيطيح بجيرالدو وإن بقى العدد زى ما هو سيرحل أيضا ويأتي مهاجم جديد أجنبى بجانب بادجى، وكمان جناح بديل لرحيل رمضان صبحى.