شكرا لقرائتكم محمد صلاح: أحمد فتحى خسر الأهلي وجماهيره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال محمد صلاح نجم الزمالك السابق أن أحمد فتحي خسر كتير عقب إتخاذ قراره بالرحيل عن الأهلي نهاية هذا الموسم.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن لاعب الأهلي خسر جميع جماهير القلعة الحمراء بعد هذا القرار وخروجه بهذا الشكل من النادي الذ حقق معه الكثير من البطولات والألقاب مشيراً إلى أن جماهير الأهلي لن تنسى هذه الواقعة تماماً خاصة وأنه كان كابتن الفريق في الفترة الاخيرة.
أكد محمد صلاح أن وجود أحمد فتحي في الأهلي عطل كتير من ظهور محمد هاني أساسي مع المنتخب المصري.
وواصل نجم الزمالك أن محمد هاني يمتلك مميزات تجعله الظهير الأيمن الأساسي للفراعنة خلال الفترات القادمة وإستمرار أحمد فتحي بالأهلي كان سيغطي تماما على تألق هاني .
وأكمل أن هاني سيقدم آداء مميز مع الأهلي خلال الأيام القادمة وسيحجز مكان أساسي مع حسام البدري في المنتخب المصري .
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