شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ: حمدى فتحي ومحمد محمود يقتربان من العودة لتدريبات الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لفريق الأهلى، عن موقف اللاعبين المصابين خلال المرحلة المقبلة وموعد المشاركة فى التدريبات البدنية بشكل طبيعى والمشاركة فى المباريات .

وأوضح سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى، أن شهر مايو المقبل يشهد عودة الثنائى حمدى فتحى و محمد محمود الى المشاركة فى التدريبات الجماعية و التواجد فى اللقاءات لبطولة الدورى الممتاز .

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وأشار سيد عبد الحفيظ أن كريم نيدفيد من أكثر اللاعبين المستفدين خلال الفترة الحالية و تحسن الحالة لديه عقب المتابعة من الدكتور خالد على و أن أيضا سعد سمير جاهز بعد مرحلة كبيرة من العلاج .

أبلغ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي للأهلي إدارة النادي بشكل مبدئي برغبته في استعادة الثلاثي محمد عبد المنعم ومحمد شريف وأكرم توفيق للقلعة الحمراء في الموسم الجديد بعد إنتهاء إعارتهم لأنديتهم حيث يلعب عبد المنعم لسموحة ويلعب توفيق للجونة فيما يلعب شريف لإنبي.

ويحرص رينيه فايلر حالياً على متابعة جميع لاعبي الفريق المُعارين من أجل البت في مصيرهم بعد إنتهاء الإعارة وشهدت القراءة الأولى في ملف المُعارين ترحيب من فايلر باستعادة محمد عبد المنعم لتدعيم الدفاع خاصة وأن عبد المنعم من اللاعبين الواعدين وأصحاب قدرات جيدة تؤهله لأن يكون مدافع قوي في المستقبل كما يرى المدرب السويسري أن أكرم توفيق لديه طاقة جيدة ويمكن أن يفيد الفريق في الوسط والجبهة اليُمنى كما أثنى المدير الفني للأهلي على قدرات محمد شريف بعد نجاحه بشكل واضح في تجربته الإعارة بنادي إنبي خلال الموسم الحالي.