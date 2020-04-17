شكرا لقرائتكم محمد صلاح: حذرت مرتضى منصور من عودة فاروق جعفر لأنه سينتقم من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق أنه حًذر رئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور من تولي فاروق جعفر قيادة الفريق . وأضاف صلاح في تصريحات تلفزيونية في حال عودة فاروق جعفر كمدير فني للزمالك كان سينتقم من الفريق ولن يُفيد الزمالك بأي شئ . وأشار إلى أن فاروق جعفر سبب أذى للزمالك من قبل لإنسحابه مرتين في المباريات أمام الأهلي موسم 96 و 99 ببطولة الدوري العام .

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