شكرا لقرائتكم إشبيلية يدفع لنانسي 4 ملايين من صفقة مدافع برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فرضت محكمة التحكيم الرياضية على نادي إشبيلية الاسباني دفع تعويض لنادي نانسي الفرنسي بقيمة 3,7 مليون يورو (نحو 4 ملايين دولار أميركي) من انتقال المدافع الفرنسي الدولي كليمان لانغليه إلى برشلونة الإسباني.

وذكر النادي الفرنسي المشارك في دوري الدرجة الثانية في بيان أن محكمة التحكيم "تاس" أيّدت قرارا أصدره الاتحاد الدولي "فيفا" في يوليو الماضي أمر فيه النادي الأندلسي بدفع جزء من قيمة انتقال لانغليه إلى ناديه السابق.

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وعندما باع نانسي المدافع البالغ راهنا 24 عاما إلى إشبيلية مقابل 5 ملايين يورو في يناير 2017، فاوض الفريق الأندلسي للحصول على 12% من الربح الإضافي لدى بيعه لناد آخر.

وشرح النادي الفرنسي أنه مع بيع لانغليه إلى برشلونة عام 2018 مقابل أكثر من 35 مليون يورو، اعتبر إشبيلية أن مجرد تفعيل البند الجزائي في عقده يغيّر من طبيعة رحيله إلى برشلونة. لكن على غرار فيفا، اعتبرت محكمة التحكيم أن إشبيلية لا يمكنه استخدام البند الجزائي لتجنب التزامه بالدفع.

نانسي الذي تبلغ ميزانيته نحو 15 مليون يورو هذا الموسم واحتل المركز الثاني عشر في الدرجة الثنية قبل تعليقها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، أضاف أنه أمام إشبيلية مهلة 45 يوما لتسديد التعويض.