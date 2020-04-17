شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الميني فوتبول : سيتم تحديد موعد جديد للبطولة العربية خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد سمير رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول ، أن الاتحاد واجه صعوبات كبيرة من أجل إشهار اللعبة خلال السنوات الماضية ، مشيراً إلي أن اللعبة رياضة جديدة في مصر.

وأضاف سمير في تصريحات تليفزويونية ، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كان له دور كبير وبارز في إشهار اتحاد الميني فوتبول ومعرفته في مصر ، مشيراً إلي أن البطولة العربية كانت ستُقام في 28 مارس الماضي لولا تفشي هذا الفيروس في جميع أنحاء العالم.

وأضاف رئيس اتحاد ميني فوتبول ، أنه تم تأجيل البطولة العربية لأجل غير مسمى بالاتفاق مع اللجنة المنظمة والاتحاد العربي وخلال الأيام القادمة سيكون هناك موعد جديد لإقامة البطولة.

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