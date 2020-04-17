شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الميني فوتبول : سيتم تحديد موعد جديد للبطولة العربية خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد سمير رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول ، أن الاتحاد واجه صعوبات كبيرة من أجل إشهار اللعبة خلال السنوات الماضية ، مشيراً إلي أن اللعبة رياضة جديدة في مصر.
وأضاف رئيس اتحاد ميني فوتبول ، أنه تم تأجيل البطولة العربية لأجل غير مسمى بالاتفاق مع اللجنة المنظمة والاتحاد العربي وخلال الأيام القادمة سيكون هناك موعد جديد لإقامة البطولة.
واعلن أحمد سمير، رئيس الاتحاد المصرى للمينى فوتبول، تعليق نشاط الاتحاد المصرى للمينى فوتبول لمدة أسبوعين ووقف تدريبات المنتخب المصرى للمينى فوتبول، والذى كان يستعد بقيادة المدير الفنى فاروق جعفر للبطولة العربية للمينى فوتبول أواخر الشهر الماضي ؟
وأضاف أحمد سمير رئيس الاتحاد المصرى للمينى فوتبول أنه بناءً على هذا القرار الصائب للقيادة السياسية الذى نحترمه ونقدره جميعا، فإننا فى مجلس إدارة الاتحاد اتخذنا قرارا بتأجيل البطولة العربية للمينى فوتبول والتى كان من المقرر إقامتها هذا الشهر بحضور منتخبات مصر والجزائر ولبنان والصومال وتونس والسعودية وجيبوتى والعراق مؤكداً أن صحة الإنسان أهم من البطولات فى ظل ما نجابهه جميعا من تداعيات هذا المرض (فيروس كورونا المستجد) الذى ينتشر سريعا فى كل أنحاء العالم والذى يتطلب منا جميعا أخذ الاحتياطات الوقائية السريعه للحفاظ على صحتنا وصحه شبابنا فكان لزاما علينا جميعا أخذ هذا القرار مع السادة أعضاء الاتحاد العربى للمينى فوتبول الذين أعلنوا ايضا وقف الأنشطة فى بلدانهم بناء على قرارات حكوماتهم بل ايضا فى بطولات العالم التى أعلن توقفها وسيتم تحديد الموعد الجدبد للبطولة العربية للمينى فوتبول (كرة القدم المصغرة ) بعد التنسيق مع وزير الشباب والرياضة الاستاذ الدكتور أشرف صبحى للإعلان عليه وتبليغ الاتحاد العربى والمنتخبات المشاركة بالموعد المحدد.
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