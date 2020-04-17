7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 16/4/2020 ، العديد من الاخبار الهامة والتى جاء فى مقدمتها قرر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، تأجيل الاجتماع الذى كان مُقرراً أوآخر الأسبوع الجارى لنهاية الأسبوع المقبل، بسبب عدم الانتهاء من عدة ملفات. قرر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، تأجيل الاجتماع الذى كان مُقرراً أوآخر الأسبوع الجارى لنهاية الأسبوع المقبل، بسبب عدم الآنتهاء من عدة ملفات. تلقى اتحاد المصارعة، برئاسة عصام النوار، خطاباً من الاتحاد الأفريقى للعبة يفيد بإقامة البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو بالمغرب كما هى، ولكن بتغيير الموعد. يراقب الجهاز ألفنى للمصرى البورسعيدى، بقيادة طارق العشرى، لاعبيه المحترفين عن طريق برنامج أون لاين لمعرفة مدى استجابتهم للبرنامج الموضوع من قبل المدير ألفنى. Advertisements نجح اتحاد التنس برئاسة اسماعيل الشافعى ، فى الحصول على استثناء من اللجنة الأولمبية المصرية للموافقة لمحمد صفوت نجم التنس والمتأهل إلى أولمبياد طوكيو القادمة للتدريب بأحد الأندية خلال ألفترة الحالية . تدرس سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية فتح باب التعاقد للأندية المشاركة فى دورى الكرة النسائية مع لاعبات أجانب وزير الرياضة يستقبل الخطيب فى مكتبه لمناقشة بعض ملفات الاهلي استقبل الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اليوم الخميس ، محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى ، فى مكتبه بمقر الوزارة .

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