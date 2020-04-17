أخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 16 / 4 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الخميس 16 / 4 / 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، فايلر يطلب ضم عنصر جديد لجهازه المعاون بعد التجديد للأهلي فايلر يطلب ضم عنصر جديد لجهازه المعاون بعد التجديد للأهلي طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إضافة عنصر جديد لجهازه المعاون بداية من الموسم المقبل، وبالتحديد بعد تجديد عقده مع الفريق الأحمر رسمياً، وأكد فايلر للجنة التخطيط وإدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، أنه سيكون بحاجة لخدمات عنصر إضافي أخر في الوقت الذي لم يُحدد طبيعة عمله في الوقت الحالي تاركاً الأمر لبعد تجديد عقده بشكل رسمي. Advertisements سيناريو تخفيض العقود وراء تأجيل اجتماع مجلس الأهلي قرر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، تأجيل الاجتماع الذى كان مُقرراً أواخر الأسبوع الجارى لنهاية الأسبوع المقبل، بسبب عدم الانتهاء من عدة ملفات، سيتم حسمها ومناقشتها فى الاجتماع المقبل، وفى مقدمتها تخفيض عقود اللاعبين فى مختلف الألعاب بالنادى. أجرى مسئولو النادى الأهلى اتصالات بنظرائهم فى اتحاد الكرة للاستفسار عن موقف لاعبى شمال أفريقيا فى الدورى خلال الموسم المقبل، بجانب موقف اللاعبين الأجانب فى ظل الأنباء التى تداولت خلال الأيام الماضية حول رغبة اتحاد الكرة بتقليص عدد اللاعبين الأجانب، وكذلك عدم اعتبار لاعب من شمال أفريقيا على أنه لاعب محلى، كما هو الحال فى الموسم الحالي.

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