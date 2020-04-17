شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور : أي ورقة بعيدة عن عقد النقاز وبدون توقيع أحمد جلال " مزورة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ، أن الورقة التي يدعي التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق للفريق ، امتلاكها وتفيد بحصوله علي مستحقاته من الزمالك بصفة شهرية " مزورة" .

وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات علي قناة الزمالك : عقد حمدي النقاز بكل تعديلاته يحمل توقيع أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي بما فيها الشروط التي طلبها اللاعب نفسه، وأي ورقة لا تحمل توقيع نائب رئيس النادي تعتبر مزورة.

وكشف رئيس الزمالك ان حمدي النقاز حصل علي 100% من مقدم تعاقده مع الزمالك بناءا علي طلبه، وعقده ينص علي حصوله علي مستحقاته بنظام الأقساط علي 4 دفعات، وما دون ذلك يعتبر باطلا، مضيفا انه حصل علي مستحقاته حتي يناير 2020 رغم هروبه من النادي في نوفمبر 2019.

وأكد رئيس الزمالك ان حمدي النقاز كان يحصل علي 400 الف دولار في الموسم من الزمالك بدون الضرائب، وكان الزمالك يتحمل 116 الف دولار ضرائب ، وعند هروبه كان قد حصل علي 60 % من مستحقاته، مؤكدا أن الزمالك هو من له مستحقات لدي حمدي النقاز.

وكشف مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، عن مصير الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء، خلال الفترة القادمة.

Advertisements

وقال منصور فى تصريحات تليفزيونية، "كارتيرون مستمر مع الزمالك خلال الموسم المقبل، واتفقنا معه على تجديد العقد، وننتظر الانتهاء من أزمة كورونا للتوقيع بشكل رسمي".

وأضاف رئيس الزمالك، "الفرنسي مدير فنى متميز ونجح مع الزمالك وحقق بطولتين وخاض مباريات صعبة وله رؤية فنية مميزة".