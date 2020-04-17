شكرا لقرائتكم خبر عن ضحية للجوكر أم مكسب للزمالك!.. عمر جابر ظهير ظلمه الإعلام وأنصفته الأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باتت عودة عمر جابر للزمالك وشيكة عقب انتقال أحمد فتحي لصفوف بيراميدزمما سيجعل مهمة الزمالك في استعادة لاعب السابق سهلة نسبيا.

وأبدى رئيس نادى الزمالك، رغبته فى استعادة عمر جابر، لاعب الفريق السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشددًا على أنه أحد أبناء القلعة البيضاء ويستطيع اللعب فى أكثر من مركز مثل الظهير الأيمن ووسط الملعب، وهو ما يُفيد الفريق بالموسم المقبل.

وكشفت تقارير صحفية أن مسئولو نادي الزمالك أنهوا الاتفاق على ضم عمر جابر لاعب فريق بيراميدز للحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل لتدعيم صفوف الأبيض.

وعقد مسئولو الزمالك جلسة مع اللاعب في الأيام الماضية قادها الثنائي أحمد وأمير مرتضى منصور وتم الاتفاق مع اللاعب على كل تفاصيل العقد.

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ويتبقى فقط حسم الأمور الخاصة بتفاصيل الصفقة مع إدارة بيراميدز التي رحبت ببيع اللاعب مع نهاية الموسم حال وجود عرض جيد وسط رغبة اللاعب في الرحيل.

وجاء الاتفاق بين إدارة الزمالك وجابر بتقاضيه مبلغ 10 ملايين جنيه في الموسم الواحد، بعد موافقة اللاعب على تخفيض جزء من المطالب المالية له، بعدما كان يتقاضى 24 مليون جنيه في الموسم الواحد مع بيراميدز قبل أن يوافق على التخفيض والانضمام للفريق الأبيض.