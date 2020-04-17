شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 16 / 4 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 16 / 4 / 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الترجي التونسي يحاول خطف كارتيرون من الزمالك الترجي التونسي يحاول خطف كارتيرون من الزمالك كشفت تقارير صحفية تونسية عن اهتمام الترجي التونسي بالتعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، لتولى القيادة الفنية لخلافة معين الشعبانى، المدير الفني الحالى لباب سويقة، والذى اقترب من الرحيل بعد النتائج السلبية والتى كان آخرها خروج الفريق من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك. تقرير مغربى: الزمالك يعرض 1.5 مليون دولار لضم أشرف داري مدافع الوداد كشفت تقارير صحفية مغربية أن نادى الزمالك قدم عرضًا وصفته بـ"المغري" إلى نادي الوداد البيضاوي المغربي لضم مدافعه أشرف دارى للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات المقبلة، وقال موقع " le360سبور" المغربي أن إدارة الزمالك تواصلت مع وكيل مدافع الوداد بعدما أبدى النادى اقتناعه بإمكانيات اللاعب لتدعيم الدفاع الأبيض في الموسم الجديد. الزمالك يحيل ملف الأجانب إلى كارتيرون لحسم مصير السباعى منح مسؤولو الزمالك ملف اللاعبين الأجانب إلى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، لحسمه فى الموسم الجديد، انتظارا للائحة التى سيتم اعتمادها الموسم المقبل بشأن عدد اللاعبين الأجانب المسموح به لكل فريق. Advertisements التفاصيل الكاملة لمفاوضات الرجاء المغربى مع الزمالك لضم أحداد نهائيا فى مفاجأة من العيار الثقيل بدأ مسئولو الرجاء المغربى فى تعطيل المفاوضات مع إدارة نادى الزمالك بشأن تفعيل بند شراء المغربى حميد أحداد لاعب الزمالك المعار للرجاء فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. فيديو ..جنش يشارك فى "حملة النعوش الراقصة" عبر إنستجرام شارك محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، جماهيره عبر ستورى انستجرام بمقطع فيديو يظهر خلاله مشاركاً بحملة النعوش الراقصين، والتى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لتضع الأشخاص فى موقف معين يعرضهم للخطر فيظهر فى الفيديو مجموعة من الأفارقة وهم يحملون نعش ميت ويرقصون معه كنوع من السخرية على موقف الشخص.

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