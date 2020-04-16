شكرا لقرائتكم خبر عن ريفالدو يطالب برشلونة بالصبر على «جريزمان»: «سيعاني إذا رحل إلى إيطاليا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب البرازيلي ريفالدو، نجم نادي برشلونة ومنتخب السامبا السابق، إدارة البلوجرانا بالصبر على النجم الفرنسي أنطوان جريزمان بعد معاناته في إظهار قدراته خلال موسمه الأول بقميص الفريق الكتلوني.

وقال ريفالدو، في حوار مع موقع Betfair: «هناك إشاعات متزايدة عن احتمالية انتقال أنطوان جريزمان إلى إنتر ميلان في مقابل انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة أو حتى ذهاب جريزمان إلى باريس سان جيرمان مقابل نيمار، لكن أعتقد أن مجلس إدارة برشلونة سيعطي جريزمان مزيدًا من الوقت لترك انطباع في النادي».

وأضاف: «في إيطاليا، سيواجه جريزمان صعوبات أكثر وأعتقد أن مستقبله في الدوري الإسباني حيث هو مستقر ومستعد لإظهار أفضل مستوياته بشكل دوري».

واختتم ريفالدو حديثه عن «جريزمان» مطالبًا برشلونة بالصبر قليلًا على اللاعب الفرنسي بينما يبني ثقته ويبدأ في اللعب بشخصية أكثر.