شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يوزع 5 آلاف وجبة غذائية على الطواقم الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قدم نادي باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم يد المساعدة، خلال الأزمة الحالية التي يمر بها العالم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال إرسال طعام مجاني للطواقم الطبية في المستشفيات وذلك بالتعاون مع مؤسسة خيرية.

وذكرت إدارة النادي في بيان اليوم الخميس أنه تم توزيع أكثر من خمسة آلاف وجبة غذائية لسبع مستشفيات جامعية في منطقة باريس منذ التاسع من أبريل الجاري وحتى الآن، مشيرة إلى أنه يتم تجهيز الطعام بواسطة متطوعين في مطابخ ستاد حديقة الأمراء، ثم يتم نقله إلى المستشفيات بواسطة سيارات مجهزة.

وأضاف البيان أنه جاري تمويل المشروع من خلال بيع 1500 قميص لفريق سان جيرمان.