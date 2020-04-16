شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال مدريد لم يفقد الأمل في «يوفيتش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

لا ينوي نادي ريـال مدريد الإسباني بيع مهاجمه الشاب لوكا يوفيتش، الذي انضم إلى صفوفه الصيف الماضي قادمًا من إنتراخت فرانكورت الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن المهاجم الصربي، الذي أشارت تقارير إلى احتمالية مغادرته قلعة سانتياجو برنابيو بعد موسم واحد فقط عانى فيه من عدم المشاركة في معظم الأوقات تحت قيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

وكانت التقارير قد أكدت اهتمام نادي أرسنال الإنجليزي بالحصول على خدمات اللاعب الذي تألق بقميص إنتراخت فرانكفورت قبل خفوت بريقه في العاصمة الإسبانية مدريد.

وشددت الصحيفة البريطانية على أن ريـال مدريد لم يفقد الأمل بعد في تألق اللاعب الذي تكلفت صفقة انضمامه للميرنجي 72 مليون دولار، إذ يأمل مسؤولو النادي الإسباني أن يستعيد اللاعب بريقه في الفترة المقبلة، لذا لا يبحثون عن بيعه في الصيف.

وشارك «يوفيتش» في 24 مباراة هذا الموسم مع ريـال مدريد بجميع البطولات معظمها كبديل، ولم يسجل سوى هدفين وصنع مثلهما.

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