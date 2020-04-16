- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. موعد استئناف الدودي الإنجليزي مرة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020
نشرت تقارير إخبارية، اليوم الخميس، عن استقرار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز علي موعد مبدئي لاستئناف المسابقة مرة أخرى، وتم تحديد يوم 6 من شهر يونيو المقبل علي أن يتم ختامها في شهر سبتمبر.
وفي سياق متصل كشفت شبكة “ESPN” الإخبارية، من مصادر خاصة من أندية الدوري الإنجليزي، والبالغ عددها 20 نادياً، بالإستقرار علي تاريخ مؤقت للعودة إلى النشاط الكروي من جديد، وهو يوم 6 يونيو، تاريخ مؤقت لبدء النشاط الكروي مرة أخرى.
جدير بالذكر أن مسابقة الدوري الإنجليزي في يوم 14 من شهر مارس الماضي، بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد، كنوع من الإجراءات الإحترازية للحد من تفشي الوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. موعد استئناف الدودي الإنجليزي مرة أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.