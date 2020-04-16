عاجل.. موعد استئناف الدودي الإنجليزي مرة أخرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

نشرت تقارير إخبارية، اليوم الخميس، عن استقرار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز علي موعد مبدئي لاستئناف المسابقة مرة أخرى، وتم تحديد يوم 6 من شهر يونيو المقبل علي أن يتم ختامها في شهر سبتمبر.



وفي سياق متصل كشفت شبكة “ESPN” الإخبارية، من مصادر خاصة من أندية الدوري الإنجليزي، والبالغ عددها 20 نادياً، بالإستقرار علي تاريخ مؤقت للعودة إلى النشاط الكروي من جديد، وهو يوم 6 يونيو، تاريخ مؤقت لبدء النشاط الكروي مرة أخرى.

جدير بالذكر أن مسابقة الدوري الإنجليزي في يوم 14 من شهر مارس الماضي، بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد، كنوع من الإجراءات الإحترازية للحد من تفشي الوباء.